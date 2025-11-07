Zu viel der Fantasie?!

Technisch steht der Aktie immer noch der Weg auf der Oberseite offen, eine erfolgreiche Auflösung dürfte jedoch erst mit einem Kurssprung mindestens über 182,90 US-Dollar einhergehen und die im Vorfeld aufgebaute inverse SKS-Formation sukzessive umsetzen. Rein rechnerisch wären auf Sicht der nächsten Monate sogar Kursgewinne bis auf die 256,08 US-Dollar bei ARM vorstellbar, sofern das Kaufsignal durch einen späteren Wochenschlusskurs bestätigt wird. Bleibt es bei dem zurückliegenden Fehlausbruch, müsste unterhalb eines Preises von 153,85 US-Dollar ein erneuter Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 143,61 US-Dollar und darunter sogar das Niveau der linken Schulter bei 127,03 US-Dollar zwingend eingeplant werden und sich für ein tendenzielles Short-Engagement im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung anbieten. Bis auf Weiteres wird vorläufig noch die bullische Variante mit einem späteren Ausbruch favorisiert.

Das im britischen Cambridge angesiedelte Unternehmen steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal um 34 Prozent auf 1,14 Mrd. US-Dollar, der Gewinn lag bei 0,39 US-Dollar je Aktie. Für das aktuelle Vierteljahr stellte die Tech-Firma Erlöse von rund 1,23 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn von etwa 0,41 US-Dollar je Aktie in Aussicht.

Trading-Strategie:

1. Long-Position über 183,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 164,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 188,75/256,08 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

ARM Holdings Plc. ADR (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

