Moderna leidet unter Impfflaute

Technisch steht die Aktie seit kurzem wieder merklich unter Druck und testet ausgiebig die aktuellen Jahrestiefs um 23,15 US-Dollar. Sollte diese markante Unterstützung bärisch gekreuzt werden und im Anschluss durch einen Wochenschlusskurs darunter bestätigt werden, müssten weitere Abschläge mindestens in den Bereich von 19,55 und darunter auf die etwas stärkere Horizontalunterstützung von 18,01 US-Dollar zwingend angenommen werden und würden sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Zudem untermauert eine potenzielle SKS-Formation seit Ende März ein solches Abwärtsszenario. Auf der Oberseite müsste Moderna mindestens über den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 36,74 US-Dollar anspringen, damit die Aktie Oberwasser erhält und im Anschluss auf 46,86 bzw. 52,47 US-Dollar zulegen kann. Musikanten für ein derartiges Szenario werden derzeit weder aus technischer noch aus fundamentaler Seite gesehen.

Wegen schwächer als erwarteter Verkäufe seines Corona-Impfstoffs in den USA hat Moderna die Umsatzprognose für dieses Jahr kassiert. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Konzern jetzt nur noch mit Erlösen zwischen 1,6 und 2,0 Mrd. US-Dollar, wie am Donnerstag bekannt wurde. Zuvor lag die Spanne bei 1,5 bis 2,2 Mrd. US-Dollar. Als Grund nannte das Unternehmen Schwierigkeiten für US-Bürger beim Zugang zu den Impfungen. Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA die aktualisierte Covid-Impfung im August auf ältere Menschen und Hochrisikogruppen beschränkt. Im September empfahl die CDC, sie nur nach Rücksprache mit einem Arzt zu verabreichen. Dennoch überraschte der Impfstoffhersteller im dritten Quartal mit einem höheren Umsatz von einer Milliarde US-Dollar, Analysten gingen von nur 886,54 Mio. US-Dollar aus. Der Verlust je Aktie fiel mit 51 Cent zudem deutlich geringer aus als die befürchteten 2,11 US-Dollar.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 23,15 US-Dollar eröffnen , Stopp über 28,50 US-Dollar platzieren. Kursziele 19,55/18,01 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Moderna Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU45H9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,43 - 0,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 19,221 US-Dollar Basiswert: Moderna Inc. KO-Schwelle: 19,221 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 24,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU45LN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,51 - 0,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30,064 US-Dollar Basiswert: Moderna Inc. KO-Schwelle: 30,064 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 24,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 18,01 US-Dollar Hebel: 4,03 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

