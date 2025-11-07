DAX wieder im Sell-off

Jahresendrallye auf tönernen Füßen

US-Shutdown dauert an - Tag 38

RSI: um 45 stabil, (bärisch)

Stochastik: um 30 wieder erholend (bärisch)

MACD: Die Signallinie sowie die gelbe Linie liegen weiter über der 0 Linie = bullisch

MOM: Das Momentum steht auf Tagesbasis kurz davor ins bärische Lager zu wechseln

Fear& Greed Index auf "Extreme Fear"

Zwei weitere Zinsschritte in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!

Anlaufmarken nach oben bei 24.000 / 24.350 / 24.479 und 24.639 Punkten, nach unten bei 23.675 / 23.601 / 23.476 und 23.383 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye kurzfristig abgewürgt

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (05. November 2025): Bei 18,26% (ansteigend) (Vortag: 18,57%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Trading-Strategie

_____________________________________________________________________

Turbo SHORT-Schein : DU23VY

Einstieg Stop-Sell-Order : 23.675 Punkte

Kursziel : 23.476/23.284 Punkte

Stopp : 24.840 Punkte

Renditechance : 35 Prozent

Take Profit: 12,92 Euro im Schein

Zeithorizont : 3 - 5 Tage

_____________________________________________________________________

Weitere Trading-Idee: 1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte