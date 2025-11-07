JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Harry Gowers lobte am Donnerstagabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts die Kostenkontrolle der Franzosen. Es sei jedoch offen, ob die besseren Oktober-Preise bis zum Jahresende halten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,96 % und einem Kurs von 10,08EUR auf Tradegate (06. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
