    JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keine Eile beim Kauf der Aktien, schrieb David Adlington am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen und einer Roadshow. Denn zunächst werde sie ohnehin aufgrund der Unsicherheiten um den Ausblick und die Zukunftspläne der Mutter Siemens mit ihrem Anteil im Zaum gehalten./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 44,38EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David Adlington
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 61,30
    Kursziel alt: 61,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


