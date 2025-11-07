JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keine Eile beim Kauf der Aktien, schrieb David Adlington am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen und einer Roadshow. Denn zunächst werde sie ohnehin aufgrund der Unsicherheiten um den Ausblick und die Zukunftspläne der Mutter Siemens mit ihrem Anteil im Zaum gehalten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 44,38EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61,30
Kursziel alt: 61,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61,30
Kursziel alt: 61,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte