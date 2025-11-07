JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das Wachstumsprofil des Onlinehändlers sei durchaus solide, schrieb Georgina Johanan am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erwartungen an 2026 und 2027 könnten allerdings zu hoch sein. Momentan sei der Bewertungsabschlag gegenüber Inditex aufgrund der Risiken durchaus gerechtfertigt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 24,54EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
