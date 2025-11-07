JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1400 auf 1500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 am Donnerstagabend im Nachgang der starken Quartalszahlen um bis zu sechs Prozent. Mit seinen längerfristigen Prognosen für die Briten bleibt er aber unter dem Marktkonsens./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 20,19EUR auf Tradegate (07. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 14

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00 £ , was einem Rückgang von -15,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer