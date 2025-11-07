    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1400 auf 1500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 am Donnerstagabend im Nachgang der starken Quartalszahlen um bis zu sechs Prozent. Mit seinen längerfristigen Prognosen für die Briten bleibt er aber unter dem Marktkonsens./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 20,19EUR auf Tradegate (07. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Zain Ebrahim
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 14
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00£, was einem Rückgang von -15,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1400 auf 1500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 am Donnerstagabend im Nachgang der starken Quartalszahlen um …