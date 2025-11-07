JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1400 auf 1500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 am Donnerstagabend im Nachgang der starken Quartalszahlen um bis zu sechs Prozent. Mit seinen längerfristigen Prognosen für die Briten bleibt er aber unter dem Marktkonsens./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 20,19EUR auf Tradegate (07. November 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 14
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
