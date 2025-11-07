Devisen
Euro bleibt klar über Marke von 1,15 US-Dollar
- Euro-Kurs über 1,15 US-Dollar stabil gehalten.
- Verbraucher-Stimmung in den USA im Fokus der Experten.
- US-Arbeitsmarktbericht wegen "Shutdown" ausgesetzt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag klar über der Marke von 1,15 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1533 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1533 Dollar festgesetzt.
Aus Sicht der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) steht die Stimmung der Verbraucher in den USA am Nachmittag im Fokus. Trotz der jüngsten Erholung sei beim Euro die Gefahr noch nicht gebannt, mahnen die Experten.
Der US-Arbeitsmarktbericht dürfte wegen des "Shutdowns" unterdessen wohl eher nicht veröffentlicht werden. Damit würde der zweite Monatswert zur Beschäftigungsentwicklung, der Arbeitslosigkeit und den Löhnen in Folge fehlen. Derzeit fallen die meisten US-Konjunkturzahlen aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Haushaltsstreits zwischen Republikanern und Demokraten./jha/stk
EUR/USD Prognosen Update
Im Wochenverlauf übt der Kurs Druck auf die 1,15er-Marke aus, könnte am heutigen Donnerstag im Zuge der laufenden Erholungsstimmung jedoch zurück in die Vorwochenspanne laufen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1521 = Vorwochentief | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1214
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.