    Euro bleibt klar über Marke von 1,15 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs über 1,15 US-Dollar stabil gehalten.
    • Verbraucher-Stimmung in den USA im Fokus der Experten.
    • US-Arbeitsmarktbericht wegen "Shutdown" ausgesetzt.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag klar über der Marke von 1,15 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1533 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1533 Dollar festgesetzt.

    Aus Sicht der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) steht die Stimmung der Verbraucher in den USA am Nachmittag im Fokus. Trotz der jüngsten Erholung sei beim Euro die Gefahr noch nicht gebannt, mahnen die Experten.

    Der US-Arbeitsmarktbericht dürfte wegen des "Shutdowns" unterdessen wohl eher nicht veröffentlicht werden. Damit würde der zweite Monatswert zur Beschäftigungsentwicklung, der Arbeitslosigkeit und den Löhnen in Folge fehlen. Derzeit fallen die meisten US-Konjunkturzahlen aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Haushaltsstreits zwischen Republikanern und Demokraten./jha/stk




    dpa-AFX
