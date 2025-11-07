JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 231 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall nahm am Donnerstagabend in ihrer Nachbetrachtung des Quartalsberichts keine Änderungen an ihren Schätzungen vor. Den Kursverlust hält sie für übertrieben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 198,4EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 231
Kursziel alt: 231
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
