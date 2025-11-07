Schweizer Electronic: Operative Fortschritte & klare Jahresprognose
Die Schweizer Electronic AG beeindruckt mit einer Verdopplung des Auftragseingangs und einer Umsatzsteigerung von 15,8 Prozent, während sie ihre Prognosen für 2025 optimistisch anhebt.
Foto: Schweizer Electronic AG
- Auftragseingang der Schweizer Electronic AG hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.
- Umsatzsteigerung um 15,8 Prozent auf 127,5 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025.
- Bereinigtes EBITDA für die ersten neun Monate 2025 beträgt -0,5 Mio. Euro.
- Umsatzanteil des Handelsgeschäfts stieg um 76,2 Prozent, während der Umsatz in der Eigenproduktion zurückging.
- Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde konkretisiert: Umsatzprognose auf 155 bis 165 Mio. Euro angehoben, EBITDA-Prognose auf 1 bis 3 Mio. Euro angepasst.
- Das Unternehmen zeigt operative Verbesserungen und erwartet eine Fortsetzung dieser positiven Entwicklung im vierten Quartal 2025.
Der Kurs von Schweizer Electronic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,54 %
im Plus.
-1,90 %
-3,73 %
-8,82 %
+3,33 %
-8,82 %
-22,69 %
-66,81 %
-84,87 %
-69,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte