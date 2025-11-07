OpenAI-Rivale Anthropic eröffnet Büro in München
- Anthropic eröffnet Büro in München für KI-Software.
- Kunden in Deutschland: BMW und Digitalbank N26.
- Geplante Expansion: Büro in Paris für Europa-Geschäft.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die KI-Firma Anthropic, ein führender Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAi, eröffnet ein Büro in München. Unter den Kunden von Anthropic in Deutschland sind unter anderem BMW und die Digitalbank N26. In München hatte im Mai auch OpenAI eine deutsche Niederlassung eröffnet.
Anthropic setzt darauf, die KI-Software Claude in Unternehmen zu etablieren, mit Schwerpunkten wie Finanzen, Recht und Software-Entwicklung. In Europa will die Firma auch ein Büro in Paris einrichten. Die Neueröffnungen gehörten zum Ausbau des Europa-Geschäfts, betonte Anthropic. Zu den Geldgebern der KI-Firma gehören unter anderem Amazon und Google ./so/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 211,9 auf Tradegate (07. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +13,39 %/+46,47 % bedeutet.
