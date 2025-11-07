OpenAI-Rivale Anthropic eröffnet Büro in München

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 211,9 auf Tradegate (07. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -2,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +13,39 %/+46,47 % bedeutet.