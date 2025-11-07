BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group zwar leicht erhöht von 42,00 auf 42,80 Euro, die Papiere aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst Alex Irving riet den Anlegern am Freitag, auf eine stärkere Konjunkturerholung zu warten. Mit DSV gebe es im Logistikbereich aktuell eine aussichtsreichere Alternative als die auf Selbsthilfemaßnahmen angewiesene DHL./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 42,88EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.





