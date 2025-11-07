    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 600 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Durch den Kosteneffekt der US-Zölle gebe es Risiken für den Konsens im Jahr 2026, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Das dritte Quartal des Großküchen-Ausrüsters sei derweil solide gewesen, die Nachfrage bleibe groß./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:54 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Sebastian Kuenne
    Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 590
    Kursziel alt: 600
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


