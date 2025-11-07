BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Attraktivere GLP-1-Preise bei Übergewicht und Diabetes schafften Raum für eine Marktexpansion und höhere Markteintrittsbarrieren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 40,62EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 540

Kursziel alt: 540

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 72,32 € , was eine Steigerung von +77,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer