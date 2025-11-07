BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Attraktivere GLP-1-Preise bei Übergewicht und Diabetes schafften Raum für eine Marktexpansion und höhere Markteintrittsbarrieren, schrieb Florent Cespedes am Donnerstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 40,62EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Florent Cespedes
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 540
Kursziel alt: 540
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
