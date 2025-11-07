JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Trotz geringerer Volumina habe der Logistiker ein robustes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Der Fokus auf die Kosten zahle sich aus./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 42,91EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



