    JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Trotz geringerer Volumina habe der Logistiker ein robustes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Der Fokus auf die Kosten zahle sich aus./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 42,91EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: DHL Group
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


