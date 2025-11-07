MP Materials Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 07.11.2025

Die MP Materials Registered (A) Aktie ist bisher um -7,33 % auf 41,70€ gefallen. Das sind -3,30 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der MP Materials Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,33 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MP Materials ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Seltenen Erden, mit einer starken Position in den USA und einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei MP Materials Registered (A) insgesamt ein Minus von -31,88 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MP Materials Registered (A) Aktie damit um -24,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,42 %. Im Jahr 2025 gab es für MP Materials Registered (A) bisher ein Plus von +178,81 %.

MP Materials Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,82 % 1 Monat -34,42 % 3 Monate -31,88 % 1 Jahr +127,57 %

Informationen zur MP Materials Registered (A) Aktie

Es gibt 177 Mio. MP Materials Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,40 Mrd. wert.

MP Materials Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die MP Materials Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MP Materials Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.