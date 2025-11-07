HENSOLDT Aktie legt zu - 07.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +3,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 89,95€, mit einem Plus von +3,27 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl sich die HENSOLDT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,74 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -4,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +148,56 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,79 % 1 Monat -23,56 % 3 Monate -7,74 % 1 Jahr +159,14 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,43 Mrd. wert.

HENSOLDT's financial performance soared in 2025, with significant growth in order intake, revenue, and adjusted EBITDA. Order intake surged to EUR 2,017 million, while the backlog climbed to EUR 7,096 million, showcasing robust demand. Revenue …

HENSOLDT hebt ab: Mit beeindruckenden Zahlen und einer dynamischen Entwicklung in den ersten neun Monaten 2025 zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, wie Erfolg und Wachstum Hand in Hand gehen.

Der Radar-Spezialist Hensoldt ist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres dank des Rüstungsbooms auf Wachstumskurs geblieben. "Die Verteidigungsinvestitionen in Deutschland und Europa gewinnen weiter an Dynamik und die Zeitenwende 2.0 …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.