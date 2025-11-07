Hensoldt: Auftragsbestand von 7,1 Milliarden Euro – Aktie vor Rallye?

Zudem sprach er von einer steigenden Nachfrage und bestätigte die bereits Ende Oktober angepasste Jahresprognose sowie die Mittelfristziele. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Auftragseingang von Januar bis Ende September um 8,7 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro. Heonsoldt weist damit einen rekordhohen Auftragsbestand von 7,1 Milliarden Euro auf.

Hensoldt ist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres dank des Rüstungsbooms auf Wachstumskurs geblieben. Oliver Dörre, Konzernchef von Hensoldt sagte dazu: "Die Verteidungsinvestitionen in Deutschland und Europa gewinnen weiter an Dynamik und die Zeitenwende 2.0 beginnt, sich konkret auszuwirken."

Der im MDAX gelistete Konzern profitierte unter anderem von Vertragserweiterungen rund um Radare für den Kampfjet Eurofighter und der Nachrüstung optronischer Syteme für U-Boote. Der Umsatz erhöhte sich um 11,6 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 12,8 Prozent auf 211 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 13,6 auf 13,7 Prozent. Die Zahlen fielen leicht besser aus als von Analysten erwartet.



Die Aktie ist in diesem Jahr bereits über 159 Prozent im Plus, rutschte aber innerhalb der letzten vier Wochen fast 20 Prozent ins Minus. Sie wird derzeit mit 87,70 Euro (9:15 MESZ) bewertet. Analysten von JP Morgan gaben der Aktie am 03. November ein Kursziel von 110 Euro und haben sie mit einem "Buy" versehen. Jefferies gab der Aktie ende Oktober ein "Hold" und ein Kursziel von 92 Euro. Die Deutsche Bank AG hat die Aktie am 20.10. mit einem "Buy" versehen bei einem Kursziel von 112 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 89,30EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!