COP 30: Klimaziele & ESG-Debatte – La Francaise Systematic im Fokus

Wie weit sind wir wirklich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft? Mit Spannung blicken wir auf die COP30 am 10. November 2025. Trotz der breiten Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen bleibt vieles ungewiss. Politische Entscheidungen hinken den Erwartungen der Bürger hinterher. Die COP-Verhandlungen sind entscheidend für koordinierte globale Klimaschutzmaßnahmen. Unternehmen zeigen trotz politischer Unsicherheiten Engagement für Nachhaltigkeit. Die Herausforderungen sind groß, doch der Wille zur Veränderung wächst.

