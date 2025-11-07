    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO
    Autozulieferer Aumovio kämpft mit schwierigem Markt - Umsatzziel verhaltener

    Für Sie zusammengefasst
    • Aumovio senkt Umsatzprognose auf 18-19 Mrd. Euro.
    • Umsatz im Q3 fiel um 6,9% auf 4,5 Mrd. Euro.
    • Verlust von 19 Mio. Euro nach Gewinn von 73 Mio. Euro.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Aumovio hat im dritten Quartal das schwache Branchenumfeld zu spüren bekommen. Die im September vom ehemaligen Mutterkonzern Continental abgespaltene Firma geht nun von der unteren Hälfte des bisher anvisierten Umsatzziels für dieses Jahr aus und rechnet demzufolge mit 18 bis 19 Milliarden Euro Erlös, wie das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilte. Bei der um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern bestätigte das Management um Vorstandschef Philipp von Hirschheydt die Pläne, eher am oberen Ende der Bandbreite von 2,5 bis 4,0 Prozent landen zu wollen.

    Das Marktumfeld sei herausfordernd, hieß es vom Konzern. Der Umsatz im dritten Quartal sank im Jahresvergleich trotz weltweit anziehender Automobilproduktion um 6,9 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten verdiente Aumovio 150 Millionen Euro, rund 30 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge sackte trotz gesunkener Foschungs- und Entwicklungskosten von 4,5 auf 3,3 Prozent ab. Unter dem Strich fiel ein auf die Aktionäre entfallender Verlust von 19 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 73 Millionen Euro ein Jahr zuvor./men/niw/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 66,82 auf Tradegate (07. November 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +2,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,32 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -24,95 %/+20,08 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
