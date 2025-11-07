    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. James Vane-Tempest hob am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Dialyseanbieter leicht an. Das reflektiere höhere Beiträge des Bereichs Value-Based Care (VBC)./mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:13 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Vane-Tempest
    Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


