JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für GLP-1-Medikamente im Gegenzug für die Aufnahme der Mittel in das Medicare Part D-Programm mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. An der Börse könnte nun erst einmal mit begrenztem Wachstum 2026 gerechnet werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Die Medicare-Abdeckung könnte aber eine Milliardenchance sein für die Branche./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 40,76EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



