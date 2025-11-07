Tesla - Aktie im Rampenlicht - 07.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Tesla Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,73 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tesla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 392,90€, mit einem Plus von +1,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Tesla über einen Zuwachs von +42,37 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,63 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -0,14 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,26 % 1 Monat +0,63 % 3 Monate +42,37 % 1 Jahr +46,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die sinkenden Verkaufszahlen von Tesla in China, die im Oktober auf 61.000 Fahrzeuge gefallen sind. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung und der Fähigkeit von Elon Musk, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Die allgemeine Stimmung ist pessimistisch, da viele die fundamentalen und technischen Herausforderungen des Unternehmens in Frage stellen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Bil. wert.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.