    DroneShield Aktie weiter auf Talfahrt - 07.11.2025

    Am 07.11.2025 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -5,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -5,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,02 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten DroneShield Aktionäre einen Verlust von -17,70 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -47,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +318,45 % gewonnen.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die drastische Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die von 3,50 € auf unter 2 € gefallen ist. Die hohe Bewertung des Unternehmens wird als schwer zu rechtfertigen angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Umsätze. Die Freigabe von 44,5 Millionen Performance-Optionen hat Ängste vor einer Verwässerung ausgelöst, was den Kurs zusätzlich belastet. Trotz eines Rekordauftrags bleibt die Marktstimmung negativ, und Anleger sind unsicher, ob der Kursbereich von 1,60 € stabil bleibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

    Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Mrd. wert.

    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


