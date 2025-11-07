Energy Fuels Aktie verliert signifikant - 07.11.2025

Mit einer Performance von -3,98 % musste die Energy Fuels Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Energy Fuels Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,07 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,98 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Energy Fuels ist ein führender US-Uran- und Vanadiumproduzent mit einzigartiger Infrastruktur und umweltfreundlichen Abbaumethoden, konkurriert mit Cameco und Uranium Energy.

Obwohl die Energy Fuels Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +58,83 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -32,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Energy Fuels um +157,40 % gewonnen.

Energy Fuels Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -32,11 % 1 Monat -13,12 % 3 Monate +58,83 % 1 Jahr +127,15 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kurskorrektur der Energy Fuels Aktie, die um 40% gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken über die Substanz des Unternehmens und die hohen Verluste, während andere optimistisch auf bevorstehende Nachrichten blicken, die den Kurs ankurbeln könnten. Analystenmeinungen und deren Einfluss auf die Kursentwicklung werden ebenfalls thematisiert. Einige Mitglieder halten an ihren Investitionen fest und erwarten eine Erholung des Kurses.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energy Fuels eingestellt.

Es gibt 222 Mio. Energy Fuels Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd. wert.

