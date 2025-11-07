elumeo SE: Positiver Trend durch Effizienzprogramm im Q3 2025
elumeo SE zeigt im dritten Quartal 2025 eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit. Dank eines effektiven Kosten- und Effizienzprogramms bleibt das Unternehmen profitabel. Die Konzentration auf hochwertigen Schmuck steigert den Durchschnittserlös pro Kauf erheblich. Trotz Umsatzrückgang bleibt die Prognose für 2025 optimistisch.
Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
- elumeo SE hat im dritten Quartal 2025 eine positive Entwicklung des im April 2025 umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms bestätigt.
- Das Unternehmen bleibt auf Sechsmonatssicht profitabel, trotz eines leichten Rückgangs des bereinigten EBITDA im dritten Quartal 2025.
- Der Umsatz in Q3/2025 betrug EUR 9,4 Mio., was einem Rückgang von 11,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, jedoch im Rahmen der Erwartungen liegt.
- Die Konzentration auf höherwertige Schmuckstücke über EUR 50 führte zu einem Anstieg des Durchschnittserlöses pro Kauf um 46,2 % und des Rohertrags je verkauftem Stück um 40,3 %.
- KI-generierte internationale Sendefenster trugen signifikant zum Wachstum bei, mit einem Umsatzanstieg von 23 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.
- Die Prognose für 2025 sieht einen Umsatzrückgang zwischen 10 % und 15 %, eine Rohertragsmarge zwischen 47 % und 49 % und ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 0,1 Mio. vor.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei elumeo ist am 12.11.2025.
Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.
+3,51 %
0,00 %
0,00 %
+5,45 %
+2,65 %
+1,75 %
-26,11 %
-89,11 %
-91,57 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte