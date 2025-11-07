    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen mit leichten Kursverlusten.
    • Euro-Bund-Future fällt um 0,09 Prozent auf 129,04.
    • US-Arbeitsmarktbericht wegen "Shutdown" unsicher.
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,09 Prozent auf 129,04 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

    Aus Sicht der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) steht die Stimmung der Verbraucher in den USA am Nachmittag im Fokus. Der US-Arbeitsmarktbericht dürfte wegen des "Shutdowns" unterdessen wohl eher nicht veröffentlicht werden. Damit würde der zweite Monatswert zur Beschäftigungsentwicklung, der Arbeitslosigkeit und den Löhnen in Folge fehlen.

    Derzeit fallen die meisten US-Konjunkturzahlen aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Haushaltsstreits zwischen Republikanern und Demokraten./jha/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
