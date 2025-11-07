Deutsche Anleihen
Leichte Kursverluste
- Deutsche Staatsanleihen mit leichten Kursverlusten.
- Euro-Bund-Future fällt um 0,09 Prozent auf 129,04.
- US-Arbeitsmarktbericht wegen "Shutdown" unsicher.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,09 Prozent auf 129,04 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.
Aus Sicht der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) steht die Stimmung der Verbraucher in den USA am Nachmittag im Fokus. Der US-Arbeitsmarktbericht dürfte wegen des "Shutdowns" unterdessen wohl eher nicht veröffentlicht werden. Damit würde der zweite Monatswert zur Beschäftigungsentwicklung, der Arbeitslosigkeit und den Löhnen in Folge fehlen.
Derzeit fallen die meisten US-Konjunkturzahlen aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Haushaltsstreits zwischen Republikanern und Demokraten./jha/mis
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
