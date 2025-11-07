BERNSTEIN RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,50 auf 19,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das dritte Quartal des Werbekonzerns sei kein großes Ereignis gewesen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Der Umsatz sei einen Tick besser gewesen als erwartet, während die Aussagen zum Schlussquartal etwas negativer geklungen hätten als gedacht. Sie senkte etwas ihre Umsatzerwartungen im Außenwerbegeschäft./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,91 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Tradegate (06. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



