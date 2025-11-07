JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Zuvor hatte sich der Pharmakonzern mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für Abnehmmittel geeinigt, im Gegenzug für eine Aufnahme ins staatliche Medicare-Programm. Das biete langfristig viel Potenzial wegen der Kostenerstattungen durch Medicare, schrieb Richard Vosser am Donnerstagabend. Die niedrigeren Preise dürften 2026 aber erst einmal etwas Wachstum kosten./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:14 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 40,53EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



