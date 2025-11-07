    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2420 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im ersten Geschäftsquartal mit einer stabilen Umsatzentwicklung die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Trevor Stirling am Freitag in seinem Resümee. Dafür sei aber der Ausblick auf das Jahr 2026 gekürzt worden und auch zum neuen Konzernchef habe es keine Ankündigung gegeben. Im Gesamtbild kürzte er die Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027./rob/tih/ag

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Trevor Stirling
    Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24,2
    Kursziel alt: 25,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
