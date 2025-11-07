BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2420 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im ersten Geschäftsquartal mit einer stabilen Umsatzentwicklung die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Trevor Stirling am Freitag in seinem Resümee. Dafür sei aber der Ausblick auf das Jahr 2026 gekürzt worden und auch zum neuen Konzernchef habe es keine Ankündigung gegeben. Im Gesamtbild kürzte er die Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:36 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,2

Kursziel alt: 25,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,50 € , was eine Steigerung von +43,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer