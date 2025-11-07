    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    Daimler Truck steigen vorbörslich - Zahlen wie erwartet schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger reagieren positiv auf Daimler Truck Quartalszahlen.
    • Aktien steigen auf 35,11 Euro, 1,2 Prozent Plus.
    • Jahresausblick bleibt stabil, Kursziel bei 50 Euro.
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Freitag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen von Daimler Truck reagiert. Die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers notierten auf der Handelsplattform Tradegate bei 35,11 Euro und damit 1,2 Prozent über dem Xetra-Schluss. Der Gesamtmarkt wird nur moderat im Plus erwartet.

    Daimler Truck hat zwar wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen. Am Markt hieß es jedoch, es sei bereits mit einem schwachen Geschäftsbericht gerechnet worden.

    Experte Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan resümierte, der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten. Er setzt für die Aktien weiterhin ein Kursziel von 50 Euro an. Damit zählt er zu den optimistischsten Experten am Markt./la/jha/

    Daimler Truck Holding

    +0,35 %
    -1,92 %
    -4,04 %
    -14,22 %
    -7,57 %
    +23,91 %
    +13,66 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 23.780 auf Ariva Indikation (07. November 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,62 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -13,74 %/+43,76 % bedeutet.




