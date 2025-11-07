ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 28,50 Euro
- JPMorgan hebt Kursziel für Salzgitter AG auf 28,50 Euro.
- Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft.
- EU-Pläne senken Importe und verändern Stahlbranche.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 16,10 auf 28,50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche. O'Kane sprach für ArcelorMittal und Voestalpine neue Empfehlungen aus./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,43 % und einem Kurs von 28,30 auf Tradegate (07. November 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -43,50 %/+58,90 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 28,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ahnungsloser Quatschbeitrag.
Mal im Rheinmetall-Forum gefragt:
Im Rahmen der Berichterstattung lese ich, das die Rheinmetall AG weitere Übernahmen planen könnte.
Hier mal eine Meinung zu Salzgitter (keine Anlageempfehlung):
>> Externen Inhalt hier ansehen <<