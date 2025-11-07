JPMorgan hebt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 28,50 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,43 % und einem Kurs von 28,30 auf Tradegate (07. November 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -43,50 %/+58,90 % bedeutet.