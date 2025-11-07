JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten, schrieb Jose Asumendi am Freitagmorgen. Er will nun auf mehr Details zum Ausblick im Analystencall mit dem Unternehmen warten. Seine 2025er-Schätzung für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) liege etwas über der mittleren Markterwartung./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 35,24EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



