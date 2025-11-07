    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding
    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten, schrieb Jose Asumendi am Freitagmorgen. Er will nun auf mehr Details zum Ausblick im Analystencall mit dem Unternehmen warten. Seine 2025er-Schätzung für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) liege etwas über der mittleren Markterwartung./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:32 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:37 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 35,24EUR auf Tradegate (07. November 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was eine Steigerung von +43,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten, schrieb Jose …