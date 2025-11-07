    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHilton Worldwide Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Hilton Worldwide Holdings

    Hidden Champions-Papst, Klima-Pioniere und KI-Visionäre

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Innovatoren des Jahres im Pressegespräch

    Berlin (ots) - Gleich vier Pressekonferenzen bieten am Freitagvormittag des 14.
    November im Haus der Bundespressekonferenz geballte Einsichten in die
    Innovationstätigkeiten der deutschen Wirtschaft.

    Anlass ist die am Abend des 14. November im Hilton am Gendarmenmarkt
    stattfindende Verleihung der Preise "Innovator des Jahres"
    (https://www.innovator-des-jahres.com/festakt-innovator-2025/) , des größten
    Publikumspreises der deutschsprachigen Wirtschaft.

    Ausgewählte Preisträger stellen zuvor gegenüber der Presse in Statements ihre
    innovativen Projekte vor, äußern sich zu Situation der Wirtschaft und stehen für
    Fragen und anschließende Interviews zur Verfügung:

    - Prof. Dr. Hermann Simon ist der diesjährige Ehrenpreisträger
    (https://www.innovator-des-jahres.com/hermann-simon-ehrenpreis/) des Awards.
    Als einer der einflussreichsten deutschen Managementdenker und Begründer des
    Begriffs der Hidden Champions überblickt er die Chancen und Herausforderungen
    in einer sich verändernden globalisierten Wirtschaft.
    - Vertreten sind Preisträger aus dem Segment der Einzelfertiger
    (https://www.innovator-des-jahres.com/einzelfertiger/) , die als
    produzierender Kern der deutschen Wirtschaft Innovationen in konkrete Produkte
    und Anlagen umsetzen, darunter eines der ältesten Industrieunternehmen
    Deutschlands, sowie aus dem Nachhaltigkeitsbereich mit dem " Green Innovator
    des Jahres (https://www.innovator-des-jahres.com/green-innovator-des-jahres/)
    "
    - KI in Kommunen: Eine Runde aus Amtsträgern, Wissenschaftlern und Entwicklern
    des Projekts "Urban KI"
    (https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/urban-ki/) widmet sich dem
    innovativen Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Herausforderungen von
    Städten und Gemeinden
    - Erfolgreiche Frauen im Mittelstand
    (https://www.innovator-des-jahres.com/erfolgreiche-frauen-im-mittelstand/) :
    Geschäftsführerinnen und Gründerinnen aus erfolgreichen mittelständischen
    Unternehmen berichten über nachhaltige, erfolgreiche und diverse
    Unternehmensführung.

    10h, PK "Innovator des Jahres" mit

    - Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon (Ehrenpreisträger)
    - Professor Dr. Thomas Auhuber, CEO BG prevent (Innovator des Jahres)
    - Lucas Zaehringer, CEO Planet2050 (Green Innovator des Jahres)
    - Michael Oelmann, Präsident des Nominierungskomitees Innovator des Jahres

    11h, PK "URBAN KI - Künstliche Intelligenz in Kommunen und Städten" mit

    - Prof. Dr. Julia Frohne, Professorin für Kommunikationsmanagement an der
    Westfälischen Hochschule
    - Manfred vom Sondern, CIO der Stadt Gelsenkirchen
    - Sven Tomfohrde, Projekts Urban KI

    12h, PK "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" mit

    - Claudia Rankers, Initiatorin Frauen im Mittelstand
    - Aida Rizvo, JEMAKO Produktionsgesellschaft mbH
    - Melanie A. Preßler, LUX Lernförderung
    - Heike Leise, ennit GmbH

    13h, PK "Innovationspreis Einzelfertiger" mit

    - Manfred J. Deues Präsident ife - Netzwerk für Einzelfertiger
    - Sebastian Groos, COO & CIO ACHENBACH BUSCHHÜTTEN GmbH & Co.
    - Dipl. Ing. Michael Braetz, Geschäftsführer sema Systemtechnik GmbH

    Beim Festakt am Abend werden vor 400 Gästen u.a. des Weiteren Dr. Reinhard
    Zinkann (Miele), Professor Dr. Jörg Rocholl (European School of Management &
    Technology), Frank Dopheide (ehem. CEO Handelsblatt) und Dr. Dr. Rainer
    Zitelmann (Publizistik-Preis) auf der Bühne zu erleben sein.

    Pressekontakt:

    Zur Teilnahme wird um Anmeldung unter presse@innovator-des-jahres.com gebeten.

    Für Rückfragen oder Sonderwünsche wie Einzelinterviews stehen wir Ihnen unter
    der u.a. Rufnummer zur Verfügung.

    Innovator des Jahres
    presse@innovator-des-jahres.com
    Tel.: 030 / 700 1656 - 4
    Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin
    www.innovator-des-jahres.com

    Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen
    Wirtschaft und wird seit 2017 verliehen.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169995/6153287
    OTS: IOY Innovator of the Year GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hidden Champions-Papst, Klima-Pioniere und KI-Visionäre Innovatoren des Jahres im Pressegespräch Gleich vier Pressekonferenzen bieten am Freitagvormittag des 14. November im Haus der Bundespressekonferenz geballte Einsichten in die Innovationstätigkeiten der deutschen Wirtschaft. Anlass ist die am Abend des 14. November im Hilton am …