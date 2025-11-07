Hidden Champions-Papst, Klima-Pioniere und KI-Visionäre
Innovatoren des Jahres im Pressegespräch
Berlin (ots) - Gleich vier Pressekonferenzen bieten am Freitagvormittag des 14.
November im Haus der Bundespressekonferenz geballte Einsichten in die
Innovationstätigkeiten der deutschen Wirtschaft.
Anlass ist die am Abend des 14. November im Hilton am Gendarmenmarkt
stattfindende Verleihung der Preise "Innovator des Jahres"
(https://www.innovator-des-jahres.com/festakt-innovator-2025/) , des größten
Publikumspreises der deutschsprachigen Wirtschaft.
Ausgewählte Preisträger stellen zuvor gegenüber der Presse in Statements ihre
innovativen Projekte vor, äußern sich zu Situation der Wirtschaft und stehen für
Fragen und anschließende Interviews zur Verfügung:
- Prof. Dr. Hermann Simon ist der diesjährige Ehrenpreisträger
(https://www.innovator-des-jahres.com/hermann-simon-ehrenpreis/) des Awards.
Als einer der einflussreichsten deutschen Managementdenker und Begründer des
Begriffs der Hidden Champions überblickt er die Chancen und Herausforderungen
in einer sich verändernden globalisierten Wirtschaft.
- Vertreten sind Preisträger aus dem Segment der Einzelfertiger
(https://www.innovator-des-jahres.com/einzelfertiger/) , die als
produzierender Kern der deutschen Wirtschaft Innovationen in konkrete Produkte
und Anlagen umsetzen, darunter eines der ältesten Industrieunternehmen
Deutschlands, sowie aus dem Nachhaltigkeitsbereich mit dem " Green Innovator
des Jahres (https://www.innovator-des-jahres.com/green-innovator-des-jahres/)
"
- KI in Kommunen: Eine Runde aus Amtsträgern, Wissenschaftlern und Entwicklern
des Projekts "Urban KI"
(https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/urban-ki/) widmet sich dem
innovativen Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Herausforderungen von
Städten und Gemeinden
- Erfolgreiche Frauen im Mittelstand
(https://www.innovator-des-jahres.com/erfolgreiche-frauen-im-mittelstand/) :
Geschäftsführerinnen und Gründerinnen aus erfolgreichen mittelständischen
Unternehmen berichten über nachhaltige, erfolgreiche und diverse
Unternehmensführung.
10h, PK "Innovator des Jahres" mit
- Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon (Ehrenpreisträger)
- Professor Dr. Thomas Auhuber, CEO BG prevent (Innovator des Jahres)
- Lucas Zaehringer, CEO Planet2050 (Green Innovator des Jahres)
- Michael Oelmann, Präsident des Nominierungskomitees Innovator des Jahres
11h, PK "URBAN KI - Künstliche Intelligenz in Kommunen und Städten" mit
- Prof. Dr. Julia Frohne, Professorin für Kommunikationsmanagement an der
Westfälischen Hochschule
- Manfred vom Sondern, CIO der Stadt Gelsenkirchen
- Sven Tomfohrde, Projekts Urban KI
12h, PK "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" mit
- Claudia Rankers, Initiatorin Frauen im Mittelstand
- Aida Rizvo, JEMAKO Produktionsgesellschaft mbH
- Melanie A. Preßler, LUX Lernförderung
- Heike Leise, ennit GmbH
13h, PK "Innovationspreis Einzelfertiger" mit
- Manfred J. Deues Präsident ife - Netzwerk für Einzelfertiger
- Sebastian Groos, COO & CIO ACHENBACH BUSCHHÜTTEN GmbH & Co.
- Dipl. Ing. Michael Braetz, Geschäftsführer sema Systemtechnik GmbH
Beim Festakt am Abend werden vor 400 Gästen u.a. des Weiteren Dr. Reinhard
Zinkann (Miele), Professor Dr. Jörg Rocholl (European School of Management &
Technology), Frank Dopheide (ehem. CEO Handelsblatt) und Dr. Dr. Rainer
Zitelmann (Publizistik-Preis) auf der Bühne zu erleben sein.
Pressekontakt:
Zur Teilnahme wird um Anmeldung unter presse@innovator-des-jahres.com gebeten.
Für Rückfragen oder Sonderwünsche wie Einzelinterviews stehen wir Ihnen unter
der u.a. Rufnummer zur Verfügung.
Innovator des Jahres
presse@innovator-des-jahres.com
Tel.: 030 / 700 1656 - 4
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin
www.innovator-des-jahres.com
Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen
Wirtschaft und wird seit 2017 verliehen.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169995/6153287
OTS: IOY Innovator of the Year GmbH
