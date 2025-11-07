Innovatoren des Jahres im Pressegespräch

Berlin (ots) - Gleich vier Pressekonferenzen bieten am Freitagvormittag des 14.

November im Haus der Bundespressekonferenz geballte Einsichten in die

Innovationstätigkeiten der deutschen Wirtschaft.



Anlass ist die am Abend des 14. November im Hilton am Gendarmenmarkt

stattfindende Verleihung der Preise "Innovator des Jahres"

(https://www.innovator-des-jahres.com/festakt-innovator-2025/) , des größten

Publikumspreises der deutschsprachigen Wirtschaft.





Ausgewählte Preisträger stellen zuvor gegenüber der Presse in Statements ihre

innovativen Projekte vor, äußern sich zu Situation der Wirtschaft und stehen für

Fragen und anschließende Interviews zur Verfügung:



- Prof. Dr. Hermann Simon ist der diesjährige Ehrenpreisträger

(https://www.innovator-des-jahres.com/hermann-simon-ehrenpreis/) des Awards.

Als einer der einflussreichsten deutschen Managementdenker und Begründer des

Begriffs der Hidden Champions überblickt er die Chancen und Herausforderungen

in einer sich verändernden globalisierten Wirtschaft.

- Vertreten sind Preisträger aus dem Segment der Einzelfertiger

(https://www.innovator-des-jahres.com/einzelfertiger/) , die als

produzierender Kern der deutschen Wirtschaft Innovationen in konkrete Produkte

und Anlagen umsetzen, darunter eines der ältesten Industrieunternehmen

Deutschlands, sowie aus dem Nachhaltigkeitsbereich mit dem " Green Innovator

des Jahres (https://www.innovator-des-jahres.com/green-innovator-des-jahres/)

"

- KI in Kommunen: Eine Runde aus Amtsträgern, Wissenschaftlern und Entwicklern

des Projekts "Urban KI"

(https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/urban-ki/) widmet sich dem

innovativen Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Herausforderungen von

Städten und Gemeinden

- Erfolgreiche Frauen im Mittelstand

(https://www.innovator-des-jahres.com/erfolgreiche-frauen-im-mittelstand/) :

Geschäftsführerinnen und Gründerinnen aus erfolgreichen mittelständischen

Unternehmen berichten über nachhaltige, erfolgreiche und diverse

Unternehmensführung.



10h, PK "Innovator des Jahres" mit



- Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon (Ehrenpreisträger)

- Professor Dr. Thomas Auhuber, CEO BG prevent (Innovator des Jahres)

- Lucas Zaehringer, CEO Planet2050 (Green Innovator des Jahres)

- Michael Oelmann, Präsident des Nominierungskomitees Innovator des Jahres



11h, PK "URBAN KI - Künstliche Intelligenz in Kommunen und Städten" mit



- Prof. Dr. Julia Frohne, Professorin für Kommunikationsmanagement an der

Westfälischen Hochschule

- Manfred vom Sondern, CIO der Stadt Gelsenkirchen

- Sven Tomfohrde, Projekts Urban KI



12h, PK "Erfolgreiche Frauen im Mittelstand" mit



- Claudia Rankers, Initiatorin Frauen im Mittelstand

- Aida Rizvo, JEMAKO Produktionsgesellschaft mbH

- Melanie A. Preßler, LUX Lernförderung

- Heike Leise, ennit GmbH



13h, PK "Innovationspreis Einzelfertiger" mit



- Manfred J. Deues Präsident ife - Netzwerk für Einzelfertiger

- Sebastian Groos, COO & CIO ACHENBACH BUSCHHÜTTEN GmbH & Co.

- Dipl. Ing. Michael Braetz, Geschäftsführer sema Systemtechnik GmbH



Beim Festakt am Abend werden vor 400 Gästen u.a. des Weiteren Dr. Reinhard

Zinkann (Miele), Professor Dr. Jörg Rocholl (European School of Management &

Technology), Frank Dopheide (ehem. CEO Handelsblatt) und Dr. Dr. Rainer

Zitelmann (Publizistik-Preis) auf der Bühne zu erleben sein.



Pressekontakt:



Zur Teilnahme wird um Anmeldung unter presse@innovator-des-jahres.com gebeten.



Für Rückfragen oder Sonderwünsche wie Einzelinterviews stehen wir Ihnen unter

der u.a. Rufnummer zur Verfügung.



Innovator des Jahres

presse@innovator-des-jahres.com

Tel.: 030 / 700 1656 - 4

Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

www.innovator-des-jahres.com



Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen

Wirtschaft und wird seit 2017 verliehen.



