RiderNav stellt R7M vor - 7-Zoll-Display von BMW mit kabellosem CarPlay / Android Auto und Insta360/GoPro/DJI-Steuerung

Der 1200-Nit -Bildschirm ist bei Sonnenlicht gut lesbar. Mit Schutzklasse IP69K ist es für Fahrten bei jedem Wetter geeignet.

SHENZHEN, China, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- RiderNav kündigt das R7M an, ein 7-Zoll-Display für BMW-Motorräder mit OEM-Navigationshalterung. Es wird an die Halterung angeschlossen und über diese mit Strom versorgt und lässt sich nativ für die vollständige Steuerung des BMW Wonder Wheel verbinden – ohne zusätzliche Kabel.

„Das R7M wurde speziell für die Bedürfnisse von BMW-Fahrern entwickelt", so das RiderNav-Team. „Es ist ein übersichtliches, fahrerorientiertes Upgrade, das sich nahtlos in BMW-Cockpits einfügt – Plug-and-Play-Installation, native Steuerung und wichtige Daten auf einen Blick. Durch die exklusive Entwicklung für die Navigationshalterung von BMW haben wir die Installation vereinfacht und ein wirklich fahrerorientiertes Erlebnis geschaffen."

Das R7M unterstützt drahtloses Apple CarPlay und Android Auto mit automatischer Kopplung und bietet Fahrern einfachen Zugriff auf Navigations-, Musik- und Kommunikationsfunktionen, während sie sich weiterhin auf die Straße konzentrieren können.

Wesentliche Merkmale

BMW-native, Plug-and-Play-Installation: Passt in die BMW-Navigationshalterung, wird über die Halterung mit Strom versorgt, erkennt sich automatisch und unterstützt Wonder Wheel. Keine zusätzliche Verkabelung.

OEM-Fahrraddaten in Echtzeit: Drehzahl, TPMS, Magerwinkel, Reichweite, Spannung, Kühlmitteltemperatur.

1200-nit, 7-Zoll-HD-Touchscreen: Optisch verklebt, blendfrei, auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar.

Kabelloses CarPlay und Android Auto: Automatische Verbindung, Navigation, Anrufe/Nachrichten, Musik; Reaktionsgeschwindigkeit von 60 FPS. Koppeln Sie Ihr eigenes Helm-Headset für Audio.

Haltbarkeit IP69K: Beständig gegen Staub, Schlamm, Hochdruckreinigung und Regen; betriebsfähig bei Temperaturen von −20 °C bis 70 °C.

Action-Kamera-Steuerung: Start/Stopp und Highlight-Aufnahme auf dem Bildschirm für DJI, Insta360 und GoPro.

RN OS: Fahrerorientierte Benutzeroberfläche mit großer Schrift, hohem Kontrast und großen Touch-Zielen; wechseln Sie je nach Bedarf zwischen RN OS und CarPlay/Android Auto.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Einführungspreis 303 USD (20 % Rabatt 379,99 USD für die ersten 100 Kunden) unter www.ridernav.com, mit Versand ab Lager und zusätzlicher 12-monatiger Garantie. Das universelle 7-Zoll-Display R7X für Nicht-BMW-Motorräder ist für Dezember geplant.

BMW-Kompatibilität

Das R7M passt für BMW-Motorräder mit OEM-Navigationshalterung, darunter R1300 GS/GS Adventure/RS, R1250 GS/GS Adventure, R1200 GS (LC), S1000XR, F750GS, F850GS/Adventure und F900XR.

Informationen zu RiderNav

RiderNav wurde im Oktober 2024 in Shenzhen gegründet und ist ein 20-köpfiges Team aus Fahrern und Ingenieuren, das intelligentere Motorrad-Displays entwickelt. Unsere Mission ist es, eine vertrauenswürdige, fahrerorientierte Navigation anzubieten, die intelligent, zuverlässig und einfach ist. Aktuelle Produkte: R7M (BMW-spezifisch) und R7X (universell), Zubehör ist in Vorbereitung.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an press@ridernav.com.

