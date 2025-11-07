    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUMOVIO AktievorwärtsNachrichten zu AUMOVIO
    JPMORGAN stuft Aumovio auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi lobte am Freitag in seiner ersten Reaktion starke Resultate des frisch von Continental abgespaltenen Autozulieferers. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen. Die bereinigte operative Marge solle nun am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 2,5 bis 4,0 Prozent liegen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:56 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:56 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 37,80EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.


