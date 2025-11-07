    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials
    JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 244,80 auf 245,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Glynis Johnson zog am Freitag neben den Zahlen auch ein Resümee aus einem Treffen mit Konzernvertretern. Daraus ergebe sich, dass mögliche Übernahmen weiterhin im Fokus stünden. Außerdem bleibe Optimismus, was das Potenzial für eine Erholung in Europa angeht./rob/tih/ag

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Glynis Johnson
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 245,20
    Kursziel alt: 244,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


