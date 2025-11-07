JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 244,80 auf 245,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Glynis Johnson zog am Freitag neben den Zahlen auch ein Resümee aus einem Treffen mit Konzernvertretern. Daraus ergebe sich, dass mögliche Übernahmen weiterhin im Fokus stünden. Außerdem bleibe Optimismus, was das Potenzial für eine Erholung in Europa angeht./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 199,5EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245,20

Kursziel alt: 244,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

