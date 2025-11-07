Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax erholt sich - Gute Nachrichten vom Außenhandel
- Dax erholt sich um 0,35% auf 23.817 Punkte.
- Wochensicht zeigt Minus von 0,6 Prozent an.
- Exporte in die USA erholen sich nach Rückgang.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer ereignisreichen Woche hat sich der Dax etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Der deutsche Leitindex legte am Freitag um 0,35 Prozent auf 23.817 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von 0,6 Prozent an.
Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Freitag 0,64 Prozent auf 29.144 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.
Zum Wochenschluss kamen erfreuliche Konjunkturnachrichten aus Deutschland: Nach fünf Monaten Rückgang haben sich die Exporte in die USA im September erholt. Dies sei ermutigend, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank und ergänzte: "Deutsche Waren sind trotz der erhobenen Zölle in den USA gefragt."/la/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: 1063_20251104075819_girl
Bekanntlich wissen wir alle nichts aber zum Glück werden uns auch heute wieder Pinguine und andere Helden hilfreich zur Seite stehen.
Für den (natürlich völlig abwegigen) Fall, das die angegebene Richtung doch die falsche ist, immer daran denken.... im (verdeckten) Nachkauf liegt der Gewinn und falls auch dieses nicht fruchtet, einfach das gute alte Gegenteil-Trading zum Einsatz bringen. Das hat sich speziell im hinterher Modus noch immer bewährt.
Ihr seht, es kann einfach nichts schief gehen.... bis später dann also, wir feiern selbstverständlich gemeinsam. 🤡 🥂 🥳
IG Start 8:00 bei 24.013.... wohin werden Knochen, Würfel und die Katze der Nachbarin den DAX wohl führen? Eine magische Spannung liegt in der Luft... 😎