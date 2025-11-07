    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax erholt sich - Gute Nachrichten vom Außenhandel

    • Dax erholt sich um 0,35% auf 23.817 Punkte.
    • Wochensicht zeigt Minus von 0,6 Prozent an.
    • Exporte in die USA erholen sich nach Rückgang.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer ereignisreichen Woche hat sich der Dax etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Der deutsche Leitindex legte am Freitag um 0,35 Prozent auf 23.817 Punkte zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von 0,6 Prozent an.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne gewann am Freitag 0,64 Prozent auf 29.144 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

    Zum Wochenschluss kamen erfreuliche Konjunkturnachrichten aus Deutschland: Nach fünf Monaten Rückgang haben sich die Exporte in die USA im September erholt. Dies sei ermutigend, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank und ergänzte: "Deutsche Waren sind trotz der erhobenen Zölle in den USA gefragt."/la/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
