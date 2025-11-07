JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 152 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sich einem schwierigen Wirtschaftsumfeld solide entwickelt, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 128,4EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.