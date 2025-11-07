    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht spreche für einen soliden Ausblick auf 2030 auf dem anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 1.724EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2250
    Kursziel alt: 2250
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
