KRONES - Aktie geht steil - 07.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die KRONES Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,82 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die KRONES Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 127,20€, mit einem Plus von +5,82 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

KRONES ist ein führender Anbieter von Maschinen und Systemen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, spezialisiert auf Abfüll- und Verpackungslösungen. Als Marktführer bietet das Unternehmen innovative Technologien und umfassende Systemlösungen. Hauptkonkurrenten sind Sidel, KHS und Tetra Pak. KRONES' Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit.

Der Kurs der KRONES Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,90 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die KRONES Aktie damit um -4,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,80 %. Im Jahr 2025 gab es für KRONES bisher ein Plus von +0,59 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

KRONES Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,23 % 1 Monat -5,80 % 3 Monate -6,90 % 1 Jahr +1,87 %

Informationen zur KRONES Aktie

Es gibt 32 Mio. KRONES Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,15 Mrd.EUR wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 152 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sich einem schwierigen Wirtschaftsumfeld solide entwickelt, …

Zum Ende einer ereignisreichen Woche dürfte der Dax am Freitag zunächst moderat zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.778 Punkte. Das Tief vom …

Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones sieht sich nach einem überraschend profitablen dritten Quartal auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Das Unternehmen verwies zwar bei der Vorlage seines Quartalsberichts am Freitag im …

KRONES Aktie jetzt kaufen?

Ob die KRONES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KRONES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.