    BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn der Airline-Holding liege zwar unter der Erwartung, der Jahresausblick stehe aber, schrieb Alex Irving am Freitag./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:29 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,68 % und einem Kurs von 4,388EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Alex Irving
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,7
    Kursziel alt: 4,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



