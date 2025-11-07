Lufthansa-Bonus-Zertifikat mit 30% Chance und 27% Sicherheitspuffer

Da die Experten der UBS die allgemeinen Prognosen der Marktteilnehmer für die Lufthansa-Aktie als zu gering ansehen, und die gute Bilanz und die ansprechende Dividendenrendite als positiv ansehen, bekräftigten sie mit einem von 9,25 auf 9,50 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Anlage-Idee: Anleger mit der Markteinschätzung, dass die als „leicht unterbewertet“ eingeschätzte Lufthansa-Aktie nicht allzu stark unter Druck geraten wird, könnten die Anschaffung in ein attraktiv ausgestattetes Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Lufthansa-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Lufthansa-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 5,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Juni 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 10,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE000PJ8E9R6) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 10,50 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 5,50 Euro. Beim Lufthansa-Aktienkurs von 7,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 8,06 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 8,06 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 30,27 Prozent (gleich 18 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 26,67 Prozent auf 5,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Lufthansa-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 5,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Lufthansa-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 8,06 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Anlageprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.