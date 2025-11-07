AKTIE IM FOKUS
Schwung bei Krones lässt etwas nach - Zahlen werden gelobt
- Krones-Aktien erholen sich um fast 11 Prozent.
- Verlust an Schwung bei langfristigen Durchschnittslinien.
- Analysten loben solide Entwicklung im schwierigen Markt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Krones haben sich am Freitag nach der Vorlage von Quartalszahlen zunächst um fast 11 Prozent erholt. Im Bereich mehrerer langfristiger Kurs-Durchschnittslinien verloren sie dann allerdings an Schwung. Diese Linien gelten bei Börsianern als Gradmesser für den Trend der Aktien und können auch für Widerstand sorgen. Aktuell liegen Krones-Papiere noch gut 6 Prozent im Plus.
Von Analysten erhielt der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in ersten Reaktionen Lob für das dritte Quartal. Krones habe sich einem schwierigen Wirtschaftsumfeld solide entwickelt, schrieb etwa Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies.
Tags zuvor hatten Krones für 2025 zeitweise wieder knapp ins Minus gedreht./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 127 auf Tradegate (07. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.
Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..
KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 138,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +8,49 %/+41,51 % bedeutet.