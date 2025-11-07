Schwung bei Krones lässt etwas nach - Zahlen werden gelobt

Tags zuvor hatten Krones für 2025 zeitweise wieder knapp ins Minus gedreht./ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 127 auf Tradegate (07. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..

KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 138,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +8,49 %/+41,51 % bedeutet.