    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    AKTIE IM FOKUS

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwung bei Krones lässt etwas nach - Zahlen werden gelobt

    Für Sie zusammengefasst
    • Krones-Aktien erholen sich um fast 11 Prozent.
    • Verlust an Schwung bei langfristigen Durchschnittslinien.
    • Analysten loben solide Entwicklung im schwierigen Markt.
    AKTIE IM FOKUS - Schwung bei Krones lässt etwas nach - Zahlen werden gelobt
    Foto: Armin Weigel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Krones haben sich am Freitag nach der Vorlage von Quartalszahlen zunächst um fast 11 Prozent erholt. Im Bereich mehrerer langfristiger Kurs-Durchschnittslinien verloren sie dann allerdings an Schwung. Diese Linien gelten bei Börsianern als Gradmesser für den Trend der Aktien und können auch für Widerstand sorgen. Aktuell liegen Krones-Papiere noch gut 6 Prozent im Plus.

    Von Analysten erhielt der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in ersten Reaktionen Lob für das dritte Quartal. Krones habe sich einem schwierigen Wirtschaftsumfeld solide entwickelt, schrieb etwa Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Krones AG!
    Long
    119,04€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    129,55€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 12,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tags zuvor hatten Krones für 2025 zeitweise wieder knapp ins Minus gedreht./ag/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    KRONES

    +6,00 %
    -3,98 %
    -5,63 %
    -6,51 %
    +2,90 %
    +26,08 %
    +131,92 %
    +7,34 %
    +1.376,32 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,83 % und einem Kurs von 127 auf Tradegate (07. November 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 158,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 138,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +8,49 %/+41,51 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Schwung bei Krones lässt etwas nach - Zahlen werden gelobt Die Aktien von Krones haben sich am Freitag nach der Vorlage von Quartalszahlen zunächst um fast 11 Prozent erholt. Im Bereich mehrerer langfristiger Kurs-Durchschnittslinien verloren sie dann allerdings an Schwung. Diese Linien gelten bei …