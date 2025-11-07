UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Graham Doyle äußerte am Donnerstagabend weitere Bedenken hinsichtlich der Volumenentwicklung. Es könnte einige negative Kurstreiber für die Aktien des Dialysekonzerns geben./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 42,00EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
