    Deutsche Bank hebt Suss Microtec auf 'Buy' und Ziel auf 40 Euro

    • Kursziel für Suss Microtec auf 40 Euro angehoben.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Unternehmen profitiert vom KI-Megatrend.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Suss Microtec auf 'Buy' und Ziel auf 40 Euro
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 36 auf 40 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der auf die Halbleiterindustrie fokussierte Maschinenbauer sei bestens gerüstet für einen weiteren Aufschwung durch den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI), schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Im vierten Quartal erwarte das Unternehmen deutlich verbesserte Auftragseingänge und die jüngsten Äußerungen des Konzernchefs zur Stimmung im Halbleitersektor hätten zuversichtlicher geklungen als in den Monaten zuvor. Vor diesen Hintergründen habe sich das Profil von Chancen und Risiken zum Positiven verändert./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 32,04 auf Tradegate (07. November 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +13,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 609,40 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +13,71 %/+89,51 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 40 Euro


