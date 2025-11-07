ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Suss Microtec auf 'Buy' und Ziel auf 40 Euro
- Kursziel für Suss Microtec auf 40 Euro angehoben.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Unternehmen profitiert vom KI-Megatrend.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 36 auf 40 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der auf die Halbleiterindustrie fokussierte Maschinenbauer sei bestens gerüstet für einen weiteren Aufschwung durch den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI), schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Im vierten Quartal erwarte das Unternehmen deutlich verbesserte Auftragseingänge und die jüngsten Äußerungen des Konzernchefs zur Stimmung im Halbleitersektor hätten zuversichtlicher geklungen als in den Monaten zuvor. Vor diesen Hintergründen habe sich das Profil von Chancen und Risiken zum Positiven verändert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 32,04 auf Tradegate (07. November 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +13,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 609,40 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +13,71 %/+89,51 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was ein Saftladen da an der Spitze, hab wegen des schwachen Ausblickes leider letzte Woche bei um die 29€ verkauft, jetzt soll auf einmal alles wieder besser aussehen? Wie soll man das Management da für voll nehmen für ein Investment...
Das geht doch bei SÜSS schon immer so, einmal Hüüüüh einmal Hott und das kurz hintereinander...
Was rauchen die da eigentlich bei der IR? Selten so eine dilettantische Arbeit gesehen. Innerhalb von sieben Handelstagen durch eigene Meldungen erst 27% Kursverlust und dann 16% Kursplus produziert. Chapeau! Hätte man nicht die erste Meldung gleichzeitig mit der Belebung des AE kommunizieren können? Oder sind die Kundenanfragen erst gestern Nachmittag reingeflattert? Wahnsinn.
27. Okt 2025:
„Angesichts eines auch im dritten Quartal 2025 mit 70,0 Mio. € wenig dynamischen Auftragseingangs wird der Vorstand zeitnah außerdem über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten.“ Und „Da im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werden kann (...)“
06. Nov 2025:
„SUSS erwartet deutliche Belebung beim Auftragseingang im vierten Quartal“ und „Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung“