Deutsche Bank hebt Suss Microtec auf 'Buy' und Ziel auf 40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 32,04 auf Tradegate (07. November 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +13,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 609,40 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +13,71 %/+89,51 % bedeutet.