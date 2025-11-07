JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Eine verbesserte Marge bringe den Konzern auf Kurs für die zuletzt angepassten Ziele, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in ihrer ersten Einschätzung des dritten Quartals. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Analystenkonsens./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 89,85EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



