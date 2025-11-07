    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Eine verbesserte Marge bringe den Konzern auf Kurs für die zuletzt angepassten Ziele, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in ihrer ersten Einschätzung des dritten Quartals. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege 5 Prozent über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,16 % und einem Kurs von 89,85EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 92
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


