UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem zweiten Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Zahlen vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe sich zudem zuversichtlich zu den Margen 2026 und zu den Umsatzambitionen 2030 geäußert./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 145,4EUR auf Tradegate (07. November 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.



