    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein stuft Daimler Truck auf "Underperform" ein.
    • Q3-Gewinn vor Zinsen und Steuern enttäuscht leicht.
    • Ausblick 2026 und US-Zölle im Fokus der Analyse.
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern liege leicht unter der Erwartung, schrieb Harry Martin am Freitag. Im Fokus stünden aber der Ausblick 2026 sowie die US-Zölle./rob/mis/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / UTC

    Daimler Truck Holding

    -0,55 %
    -1,92 %
    -4,04 %
    -14,22 %
    -7,57 %
    +23,91 %
    +12,65 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 34,88 auf Tradegate (07. November 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,42 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -12,97 %/+59,56 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 30 Euro

    Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
