BMW-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Nach den im Rahmen der Erwartungen liegenden Quartalszahlen und der soliden Barmittelzuflüsse bekräftigten Experten trotz der Gewinnwarnung vom Oktober, die auf ein durchwachsenen viertes Quartal schließen lässt, mit Kurszielen von bis zu 95 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen für die BMW-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die BMW-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Jahreshoch bei 91,72 Euro zulegen kann.

Mit der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) ging es seit ihrem Jahreshoch vom 22.8.25 bei 91,72 Euro – nur von einer kurzen, aber kräftigen Gegenbewegung unterbrochen - bis Oktober wegen einer Gewinnwarnung auf bis zu 79,10 Euro nach unten. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, im Zuge derer der Automobilhersteller einen Milliardengewinn bekannt geben konnte, legte die Aktie kräftig zu. Im frühen Handel des 7.11.25 notierte die BMW-Aktie bei 85,50 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 86 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 86 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ3WB10, wurde beim BMW-Aktienkurs von 85,50 Euro mit 0,61 – 0,62 Euro gehandelt.

Legt die BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 91,72 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,92 Euro (+48 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,00 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM6ZL13, wurde beim Aktienkurs von 85,50 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 91,72 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,17 Euro (+95 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,90 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,90 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FA23WP8, wurde beim Aktienkurs von 85,50 Euro mit 1,10 – 1,11 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 91,72 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,68 Euro (+51 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktie oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.